Coronavirus : les 5 erreurs à ne pas commettre avec votre masque

Le masque sous le menton ou le nez qui dépasse du masque pour mieux respirer… Nous avons tous vu au moins une fois un passant avec un masque de protection contre le coronavirus mal mis... quand ce n'est pas nous qui les utilisons mal. Qu’ils soient jetables ou réutilisables, certains gestes avec les masques sont à proscrire pour éviter de se contaminer. Le Dr Jimmy Mohamed, médecin et chroniqueur dans l’émission Sans rendez-vous, tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h, vous explique ce qu’il faut éviter de faire avec votre masque.

On ne touche pas la face extérieure

Lorsque vous portez un masque, si vous voulez le manipuler, surtout évitez de toucher la face extérieure. En effet, elle est potentiellement contaminée par le virus et vous risqueriez de vous souiller les mains. Si vous voulez retirer votre masque transitoirement ou définitivement, saisissez-le par les élastiques, sur les côtés. Et si vous devez le remettre, tenez-le là encore par les élastiques uniquement.

On évite le style "cowboys "

Lorsque vous portez un masque, "vous n’êtes pas au Far West, vous n’êtes pas des cowboys !", ironise le Dr Mohamed. Il faut donc éviter de porter son masque sous la bouche, vous risqueriez de vous contaminer. Si vous ne voulez pas le mettre, il faut tout simplement le retirer.

On ne laisse rien déborder

Le masque correctement positionné doit recouvrir le nez et la bouche. "C’est un peu comme lorsque vous mettez votre slip : tout le paquet doit être à l’intérieur…", s’amuse le médecin. "On ne laisse rien déborder !"

Pas besoin de retirer son masque pour téléphoner

Un réflexe que certains d’entre nous ont est de retirer ou baisser notre masque lorsque nous téléphonons. C’est pourtant inutile : les ondes sonores ne sont pas bloquées par le masque. Votre correspondant vous entendra tout aussi bien. D’autant qu’en mettant le téléphone près de votre bouche, vous risquez de vous contaminer car vos mains sont potentiellement pleines de virus.

On jette son masque à la poubelle

Si vous devez jeter votre masque car il n’est plus utilisable ou défectueux, ne le jetez surtout pas sur la voie publique. Les éboueurs et les agents de nettoyage sont en première ligne et risqueraient d’être infectés en ramassant votre masque souillé. Mettez votre masque dans un sac poubelle fermé, puis laissez-le 24h avant de le jeter dans le bac à ordures. Les poubelles jaunes ne sont pas recommandées pour le traitement des masques, qu’ils soient en tissu ou chirurgicaux.