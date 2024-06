Législatives 2024 : LR ne donne pas de consigne de vote pour le second tour

Les Républicains (LR), qui auraient obtenu près de 10% des voix au premier tour selon les premières estimations, ont affirmé dimanche que "le macronisme est mort", et refusé d'appeler à voter contre le RN dans les circonscriptions où ils ne sont pas qualifiés pour le second tour. "Là où nous ne sommes pas présents au second tour, considérant que les électeurs sont libres de leur choix, nous ne donnons pas de consigne nationale et laissons les Français s'exprimer en conscience", a affirmé dans un communiqué la direction de LR, qui n'a pas suivi son président Eric Ciotti qui a scellé une alliance avec le RN.

Pour François-Xavier Bellamy, "le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche"

Sur TF1, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy a estimé pour sa part que "le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche". Selon les premières estimations, LR aurait obtenu autour de 10% des voix, soit un score équivalent à celui d'il y a deux ans où la droite avait sauvé 61 sièges après sa déroute à la présidentielle où leur candidate Valérie Pécresse n'avait pas atteint la barre des 5%. Lors des législatives de 2022, LR avait déjà refusé de donner de consigne de vote au second tour.