Pascal Praud et vous - Présidence de LR : «Je propose un duo : Bruno (Retailleau) au ministère, moi à la tête du parti», déclare Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR et candidat à la présidence du parti face à Bruno Retailleau, formule une proposition de "duo" avec son adversaire actuellement au ministère de l'Intérieur.

Bruno Retailleau face à Laurent Wauquiez, c'est l'affiche de la bataille pour la présidence des Républicains. Alors que le premier cité, actuel ministre de l'Intérieur, a réaffirmé sa place au gouvernement mercredi dans La Grande interview Europe 1/CNews, le second, chef de file des députés LR, invité de l'émission Pascal Praud et vous, a formulé une proposition. "Ce que je crois, c'est chacun dans son rôle. C'est pour ça que je propose un duo : Bruno au ministère et moi à la tête du parti", a-t-il déclaré sur Europe 1.