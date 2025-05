Tentative de rapt : Bruno Retailleau va réunir des entrepreneurs de la cryptomonnaie pour assurer leur sécurité

Ce mercredi, au lendemain de la tentative d'enlèvement de proches d'une personnalité des cryptomonnaies à Paris, Bruno Retailleau était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Interrogé sur le sujet, le ministre de l'Intérieur a annoncé réunir prochainement à Beauvau des entrepreneurs de ce secteur pour assurer leur sécurité.

La France est-elle dépassée par la criminalité ? Mardi, la fille et le petit-fils du président-directeur général d'une société spécialisée en cryptomonnaie ont réussi à échapper à un kidnapping en plein Paris, avant de faire fuir leurs agresseurs. Une nouvelle affaire d'enlèvement, qui cette fois n'a pas abouti. Interrogé sur le sujet lors de La Grande interview Europe 1-CNews de ce mercredi, Bruno Retailleau a annoncé qu'il allait réunir prochainement place Beauvau les entrepreneurs du secteur des cryptomonnaies.

"Je réunirai à Beauvau les entrepreneurs, il y en a quelques-uns en France, qui sont dans ces cryptomonnaies, pour que, avec eux, on travaille à leur sécurité" et "pour qu'ils soient conscients aussi des risques", a assuré le ministre de l'Intérieur sur Europe 1/CNews. La réunion aura lieu vendredi matin place Beauvau, a ensuite précisé le ministère.

"On ne peut pas me demander en six mois de régler des décennies de laxisme"

Avoir avoir rappelé les derniers drames survenus en France, "une adolescente tuée, assassinée à coups de couteau dans un lycée, un fidèle assassiné dans une mosquée, une rixe entre bandes dans un tribunal de Bordeaux, un sapeur-pompier renversé à quelques mètres de son centre de secours", Bruno Retailleau s'est défendu.

"J'ai un langage de vérité. On ne peut pas me demander en six mois de régler des décennies de laxisme", a déploré le locataire de Place Beauvau. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur s'est félicité du travail mené lors des trois affaires d'enlèvement qui ont récemment eu lieu en France et qui sont probablement liées.

Ces derniers mois, plusieurs dirigeants de sociétés spécialisées dans les cryptomonnaies, ainsi que leurs proches, ont été ciblés. "Pour la deuxième affaire, la préfecture de police de Paris a libéré l'individu en moins de 58 heures. L'autre avant, c'est pareil. Il ne nous a fallu que quelques jours. Donc on a des résultats", a insisté le ministre de l'Intérieur.