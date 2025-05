Nanterre, Caen, Vendin-le-Vieil : Emmanuel Macron revient sur le terrain avec la lutte contre le narcobanditisme

Emmanuel Macron revient sur le terrain. Après avoir débattu plus de trois heures durant sur le plateau de TF1 mardi soir, le chef de l'État enchaine les déplacements ce mercredi, sur le thème de la lutte contre la criminalité organisée. Après s'être rendu à Nanterre, le président est parti à Caen pour rendre hommage aux deux agents pénitentiaires tués il y a un an pile, lors de l'attaque du péage d'Incarville.

Au lendemain de son laborieux grand oral sur TF1, Emmanuel Macron effectue ce mercredi plusieurs déplacements sur le thème de la lutte contre la criminalité organisée. Un an, jour pour jour, après la sanglante attaque du fourgon transportant Mohamed Amra, au péage d'Incarville, le président s'est rendu à Caen pour rendre hommage aux victimes. Un moment de recueillement organisé avec les familles des deux surveillants abattus lors de l'évasion du narcotrafiquant.

Nanterre, Caen, Vendin-le-Vieil...

Un hommage sobre à Fabrice Moéllo et Arnaud Garcia, les deux agents pénitentiaires, tués il y a un an pile par les mains de Mohamed Amra. Présent, le chef de l'État n'a prononcé aucun mot, avant de passer en revue les troupes présentes pour l'hommage puis a déposé une gerbe dans la cour de la maison d'arrêt de Caen. Autour d'Emmanuel Macron se tiennent les proches des défunts et des confrères surveillants, pour la plupart cagoulés pour des raisons de sécurité.

Dans l'après-midi, le locataire de l'Élysée échangera avec des collègues et des membres des familles des victimes, avant de poursuivre ses déplacements dans le cadre d'une journée consacrée à la lutte contre le narco-banditisme. Il est attendu à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Cet établissement sera bientôt réservé aux cent trafiquants considérés comme les plus dangereux, afin de les isoler complètement et faire en sorte d'éviter de nouveaux drames comme celui d'Incarville.

Plus tôt, il a inauguré le nouvel état-major interministériel à Nanterre, qui devra épaule le futur parquet national anti-criminalité.