Pascal Praud et vous - Emmanuel Macron sur TF1 : «On avait sous les yeux le macronisme finissant», tacle Laurent Wauquiez

Au lendemain de l'entretien télévisé d'Emmanuel Macron, qui a duré plus de trois heures sur TF1, le chef de file des députés LR et candidat à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, évoque un "macronisme finissant" dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.