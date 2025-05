«Croyez-moi, ils vont s'en souvenir» : Bruno Retailleau dresse le bilan après la rave-party illégale dans le Lot

"Croyez-moi, ils vont s'en souvenir", lance Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, dressant le bilan après la rave-party illégale organisée la semaine dernière dans le Lot.

Une rave-party illégale organisée la semaine dernière, du mercredi au dimanche, a réuni quelque 10.000 personnes sur des terrains agricoles situés sur les communes de Montvalent et de Rocamadour dans le Lot. Un événement illégal qui a occasionné d'importants dégâts dans des champs et sur des routes. "Croyez-moi, ils vont s'en souvenir. J'ai donné des instructions pour qu'on ne fasse pas partir ces gens-là sans contrôler toutes les camionnettes, tous les camions", a annoncé Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

"Ils ne s'en tireront pas comme ça"

"Au moment où je vous parle, on a confisqué cinq véhicules, camions, fourgons. On a distribué des infractions par centaines. On a confisqué justement les baffles, les platines, etc. On a retrouvé de la drogue, ils paieront. Il y en a 18 qui sont en gardes à vue. C'est un signal que j'adresse à celles et à ceux qui voudront recommencer, il y en aura sans doute, ils ne s'en tireront pas comme ça", a-t-il détaillé.

Bruno Retailleau a aussi indiqué espérer des "peines lourdes" pour ces fêtards. "La politique que je souhaite demain que nous menions, nous, la droite, pour 2027, c'est une politique de rupture, notamment sur la politique pénale", a-t-il ajouté.

400 personnels (agents de l'État dont forces de l'ordre mais aussi personnels de la sécurité civile et pompiers) ont dû être mobilisés, selon la préfecture, pour encadrer la rave-party illégale.