Sprint final dans la course à la présidence des Républicains : Retailleau et Wauquiez se disputent sur le volet macronien

Article Suggestions

Le ministre Bruno Retailleau et le député Laurent Wauquiez sont tous deux lancés dans le sprint final à la course à la présidence des Républicains. Et au lendemain de l'interview du chef de l'État sur TF1, les deux candidats sortent leurs derniers arguments sur la stratégie à adopter face au macronisme.