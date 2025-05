Pascal Praud et vous - «Édouard Philippe, c'est non» : Laurent Wauquiez explique pourquoi il ne veut pas s'allier avec l'ancien Premier ministre

À deux ans de l'élection présidentielle de 2027, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, justifie dans l'émission "Pascal Praud et vous" - de 11 heures à 13 heures sur Europe - son choix de ne pas vouloir s'allier avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020, Édouard Philippe, issu des rangs des Républicains, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2027. Mais il n'est pas question d'une potentielle alliance avec le maire du Havre pour Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le leader des députés LR explique vouloir "rassembler la droite", et dit pourquoi "Édouard Philippe, c'est non" : "Son projet est d'aller d'Anne Hidalgo aux Républicains. Ça s'appelle la macronie. Faire en même temps de la gauche, du centre et de la droite, c'est-à-dire tout ce qui nous a emmené dans le mur."