Emmanuel Macron sur TF1 : «Je suis gaulliste, je ne suis toujours pas macroniste», affirme Bruno Retailleau

Invité à s'exprimer sur l'émission spéciale à laquelle Emmanuel Macron a pris part mardi soir sur TF1, Bruno Retailleau a réaffirmé les "vraies différences" qui l'opposent au président de la République. L'intervention, longue de trois heures, du chef de l'État a, dit-il, "conforté" sa position de "gaulliste".

Bruno Retailleau ne dévie pas. Au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur est revenu sur la prise de parole d'Emmanuel Macron mardi soir sur TF1. Une émission spéciale, longue de trois heures, qui a "conforté" la position du locataire de la place Beauvau : "Je suis gaulliste, je ne suis toujours pas macroniste".

"Faire barrage à la gauche"

L'ancien patron des sénateurs LR ajoute que "de vraies différences" l'opposent toujours au chef de l'État, "par exemple sur l'immigration". Il estime, à ce propos, que "les capacités de la France" en la matière sont "saturées" et que "dans ces conditions, l'immigration n'est pas une chance pour notre pays". Mardi soir, Emmanuel Macron n'a pas évoqué la possibilité d'organiser de référendum sur cette question.

Bruno Retailleau rappelle, par ailleurs, que son choix d'entrer au gouvernement avait pour objectif de "faire barrage à la gauche" dont l'action à la tête du pays se serait traduit, selon lui, par "plus d'impôts, plus de dépenses" et aurait "précipité la France dans le chaos économique et la crise financière".