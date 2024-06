SONDAGE - Législatives : 52% des Français comptent exprimer un vote d’opposition au gouvernement actuel

Vers un nouveau "vote sanction" contre Emmanuel Macron et son gouvernement ? Dans un peu plus de deux semaines, les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour les élections législatives anticipées, après la décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Et selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 52% des Français ont l'intention d'exprimer un vote d'opposition à Emmanuel Macron et au gouvernement actuel.

À l'inverse, 18% des personnes interrogées souhaitent manifester leur soutien au président de la République. 23% des sondés n'envisagent ni de soutenir, ni de s'opposer, et 7% affirment qu'ils n'iront pas voter.

Dans le détail, ce sont les jeunes de 18 à 24 ans qui envisagent le plus de voter en opposition à l'équipe gouvernementale actuelle, à hauteur de 62%. Seuls 14% des électeurs de moins de 35 ans vont voter en soutien à Emmanuel Macron. Au contraire, les 64 ans et plus sont les plus nombreux à souhaiter soutenir le gouvernement par leur vote, à hauteur de 26%.

18% des électeurs Renaissance envisagent de voter en opposition au gouvernement

Concernant la proximité politique des personnes interrogées, 60% des électeurs de gauche et 75% des électeurs de droite vont voter en opposition au gouvernement actuel. Assez logiquement, ce chiffre monte à 89% pour les électeurs du Rassemblement national, et à 77% pour ceux de La France insoumise.

Outre les partisans du centre et du parti présidentiel Renaissance, les électeurs de droite sont les plus nombreux à voter en soutien à Emmanuel Macron, à hauteur de 25%. Il est toutefois intéressant de noter que 18% des militants Renaissance envisagent de voter en opposition au gouvernement.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 13 et 14 juin. Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.