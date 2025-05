Le Pen et Bardella convient l'extrême droite européenne le 9 juin dans le Loiret

Plusieurs dirigeants de l'extrême droite européenne, dont le Hongrois Viktor Orban et l'Italien Matteo Salvini, sont conviés afin de "fêter" la "large victoire en France (32%) de la liste menée par Jordan Bardella" lors du scrutin de 2024.

Les leaders du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ont annoncé samedi qu'ils conviaient le 9 juin dans le Loiret plusieurs dirigeants de l'extrême droite européenne, dont le Hongrois Viktor Orban et l'Italien Matteo Salvini, pour une "fête de la victoire" un an après les élections européennes.

Ce rendez-vous, auquel participent des représentants de la délégation du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen, veut marquer la "large victoire en France (32%) de la liste menée par Jordan Bardella" lors du scrutin de 2024.

Plusieurs têtes d'affiche

À cette occasion, le RN était arrivé en tête et avait envoyé à Bruxelles un contingent de 30 eurodéputés, créant autour de lui un nouveau groupe, qui compte actuellement 85 membres venant de 14 pays.

Un an plus tard, plusieurs têtes d'affiche sont donc invitées à prendre la parole à Mormant-sur-Vernisson près de Montargis, dont le Premier ministre Hongrois Viktor Orban, le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, le chef du parti d'extrême droite à la tête de la coalition néerlandaise Geert Wilders ou encore l'Espagnol Santiago Abascal, président de Vox.

La journée s'achèvera par des discours de Marine Le Pen et Jordan Bardella, fait savoir le RN. Les deux figures du parti ont récemment tenu estrade commune le 1er mai à Narbonne, alors que pèse toujours une hypothèque judiciaire sur la candidature à la prochaine présidentielle de Marine Le Pen, qui pourrait être suppléée par l'actuel patron du RN.