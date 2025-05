Des députés français commémorent en Algérie les massacres du 8 mai 1945

Le 8 mai 1945, plusieurs manifestations indépendantistes, qui se sont déroulées à Sétif, Guelma et Kherrata, ont été violemment réprimées par les forces coloniales. Plusieurs députés français, venus se recueillir à Sétif, demandent à Emmanuel Macron qu'il y ait une reconnaissance de ces "massacres".

Plus d'une dizaine de députés de gauche français ont commémoré ce samedi à Sétif, en Algérie, la répression sanglante par la France des manifestations indépendantistes du 8 mai 1945, selon un correspondant de l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Algérie : 80 ans après des massacres, une marche réclame des excuses de la France

"Nous sommes un groupe d'élus qui travaillons beaucoup sur la question mémorielle et sur la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945. Nous avons demandé au président Macron de le reconnaître comme un crime d'État", a déclaré Sabrina Sebaihi, députée du groupe Europe Ecologie les Verts.

Des milliers de morts

La parlementaire venait de déposer avec d'autres élus une gerbe de fleurs au mémorial du premier mort de ces manifestations pacifiques, Saâl Bouzid, un militant anticolonialiste tué par la police coloniale française alors qu'il brandissait un drapeau algérien. "C'est très émouvant" d'être à Sétif, abonde Danielle Simonnet, députée de gauche, ajoutant "qu'il est grand temps que la France reconnaisse ces massacres pour ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des crimes d'État".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le 8 mai 1945, alors que la France célébrait la victoire sur le nazisme, des manifestations indépendantistes eurent lieu à Sétif, Guelma et Kherrata, dans l'est de l'Algérie, où des nationalistes défilèrent. Elles furent réprimées par les forces coloniales, faisant des milliers de morts : 45.000 selon les Algériens, de 1.500 à 20.000 morts selon les Français. Pour Toufik Khadim, député algérien, "la France officielle doit reconnaître les crimes qu'elle a commis et sa responsabilité dans ces massacres".

"Il n'y a qu'avec le dialogue que l'on pourra avancer"

De nombreux habitants de Sétif sont venus voir les élus français déposer une gerbe de fleurs. Le long de la rue où est tombé Saâl Bouzid, l'emblème algérien flottait partout et des chants patriotiques étaient diffusés par haut-parleur. "C'est beau de voir que, 80 ans après ce massacre, des Français exigent de leur gouvernement qu'il reconnaisse les crimes commis par leurs aïeux contre nos ancêtres désarmés et innocents", a déclaré à l'AFP Salim Ayadi, 26 ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ils étaient venus célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale et réclamer l'indépendance de leur pays. Mais le système colonial leur a refusé ce droit et a décidé de les tuer", a ajouté Salim Ayadi. Ce jeudi, des milliers d'Algériens ont marché à Sétif pour réclamer la reconnaissance par la France de ses crimes en Algérie.

Pour Sabrina Sebaihi, "il n'y a qu'avec le dialogue que l'on pourra avancer sur toutes ces questions". Une grave brouille diplomatique oppose actuellement Alger et Paris sur divers dossiers dont le renvoi de France d'Algériens indésirables et la détention à Alger depuis novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.