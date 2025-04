A l'occasion de la Foire de Paris, Sage vous propose de tenter de gagner deux produits électroménagers haut de gamme !

Cette semaine à l'occasion de la Foire de Paris, jouez au TOP JEU EUROPE 1 et tentez de gagner 2 produits de la marque SAGE : un four à pizza The Smart Oven™ Pizzaiolo, le premier minifour domestique capable d'atteindre 400 °C et de cuire une vraie pizza comme "au feu de bois" en 2 minutes, et une machine à café the Barista Touch™ Impress afin de réaliser des expressos dignes des meilleurs coffee shops !

TOP JEU EUROPE 1 - Sage vous régale à la Foire de Paris © SAGE

Dès que vous entendez le TOP JEU EUROPE 1 sur notre antenne, vous aurez 15 minutes pour envoyer EUROPE 1 au 7 39 21 (3x0.75cts+coût du sms).

Bonne chance !

