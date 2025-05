Cette semaine, tentez de gagner vos places pour l'Opening Week de Roland-Garros

Du lundi 5 au vendredi 9 mai, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, vous propose de remporter vos places pour l'Opening Week !

Du lundi 5 au vendredi 9 mai, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, vous propose de remporter vos places pour l'Opening Week, semaine incontournable pour vivre Roland-Garros en avant-première !

Chaque jour, 2 auditeurs seront tirés au sort et recevront 2 places pour assister à l'Opening Week qui aura lieu du 19 au 23 mai. Profitez de la semaine des Qualifications avec au programme : des matchs endiablés sur le court Suzanne-Lenglen et sur les courts Annexes, les entrainements des meilleurs joueurs et joueuses du monde sur le court Philippe-Chatrier, ainsi que de nombreuses animations au jardin des Mousquetaires.

Pour tenter votre chance, envoyez à tout moment TENNIS au 7 39 21 (3x0.75cts+coût du sms).

