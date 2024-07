Russie : une journaliste russo-américaine condamnée à de la prison par contumace

La journaliste russo-américaine Masha Gessen, très critique de Vladimir Poutine, a été condamnée lundi en Russie à huit ans de prison par contumace pour des propos, selon l'accusation, mensongers sur l'armée russe. "Le tribunal a fixé une peine de privation de liberté de huit ans", a indiqué la chaîne Telegram des tribunaux de Moscou. La Russie a engagé une campagne de répression tous azimuts des détracteurs du Kremlin, en particulier ceux dénonçant l'assaut contre l'Ukraine.

Masha Gessen est depuis des années une critique en vue du président russe Vladimir Poutine

Masha Gessen, qui a écrit pour une multitude de titres américains et russes et milite pour les droits LGBT+, est depuis des années une critique en vue du président russe Vladimir Poutine. La Russie avait engagé des poursuites contre la journaliste fin 2023, lui reprochant des propos sur le massacre de Boutcha en Ukraine. L'armée russe est accusée d'avoir tué des centaines de civils dans cette ville située près de Kiev lors de sa retraite de la région au printemps 2022. Moscou rejette fermement ces accusations, malgré les nombreux témoignages impliquant les militaires russes. Plusieurs ressortissants russes ont été condamnés à des peines de prison ferme depuis deux ans pour avoir dénoncé ce massacre.

En avril 2024, Sergueï Mingazov, un journaliste de l'édition russe du média Forbes a été arrêté pour des publications sur le massacre de Boutcha. L'opposant Ilia Iachine a, lui, été condamné fin 2022 à huit ans et demi de prison pour avoir dénoncé "le meurtre de civils" dans cette même ville d'Ukraine. En outre, dans une autre affaire, un tribunal de Moscou a condamné lundi par contumace à sept ans et six mois de prison une ex-élue municipale, Elena Kotionotchkina, pour avoir diffusé des informations jugées mensongères sur l'armée russe. La justice russe lui reproche d'avoir soutenu un autre élu municipal moscovite, Alexeï Gorinov, qui purge une peine de sept ans de prison pour avoir dénoncé "l'agression" russe contre l'Ukraine.