Libération de l'otage israélo-américain Edan Alexander : le résultat de négociations directes entre les États-Unis et le Hamas

Le mouvement islamiste palestinien du Hamas a libéré lundi l'otage israélo-américain Edan Alexander, retenu 19 mois dans la bande de Gaza, avant le début d'une tournée au Moyen-Orient du président américain Donald Trump. Une libération qui est le fruit d'une négociation directe entre les Américains et les terroristes de Hamas.

Edan Alexander, 21 ans, servait dans les rangs de l'armée israélienne lorsqu'il a été capturé par le Hamas le 7 octobre 2023. Il a grandi aux États-Unis et doit sa liberté à sa citoyenneté américaine puisqu'elle est l'aboutissement de pourparlers très intenses, menés ces derniers temps en toute discrétion entre les émissaires de Donald Trump d'un côté et les représentants de l'organisation terroriste palestinienne de l'autre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le résultat d'une "combinaison gagnante"

La libération du seul otage vivant ayant la nationalité américaine encore retenu à Gaza a permis une suspension temporaire des bombardements dans le territoire palestinien, offrant un rare répit à ses habitants. Elle a coïncidé avec le départ de Donald Trump pour une tournée qui le conduira de mardi à vendredi en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, un des médiateurs entre Israël et le Hamas en guerre à Gaza depuis plus d'un an et demi.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a été tenu à l'écart de ces démarches, a remercié le président américain pour son aide, et a estimé que la libération d'Edan Alexander était le résultat d'une "combinaison gagnante" alliant la pression militaire d'Israël et celle, politique, de Donald Trump. Il a aussi annoncé l'envoi d'une délégation à Doha mardi pour des négociations sur les autres captifs, alors que les négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue d'une trêve sont au point mort.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un nouveau round de négociations sur la libération des 58 otages encore détenus dans la bande de Gaza, qui pourrait suspendre, voire reporter, les projets d'extension des opérations militaires qui étaient prévus contre le Hamas.