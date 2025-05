Lors de leur premier échange, Volodymyr Zelensky a invité le pape Léon XIV à venir en Ukraine

Le président ukrainien a déclaré qu'il s'est entretenu pour la première fois avec le nouveau souverain pontife, Léon XIV. Volodymyr Zelensky a invité le Saint-Père à venir en Ukraine, une visite qui "apporterait un véritable espoir à tous les croyants, à tout notre peuple", a-t-il affirmé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi s'être entretenu avec le pape Léon XIV pour la première fois depuis son élection et l'avoir invité en Ukraine, qui se bat depuis plus de trois ans contre l'invasion russe. "C'était notre première conversation, mais elle était déjà très chaleureuse et vraiment constructive", a dit M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Il a précisé avoir "invité" le pape en Ukraine, pays majoritairement orthodoxe mais dont l'Église grecque-catholique revendique environ 5 millions de fidèles. "Une telle visite apporterait un véritable espoir à tous les croyants, à tout notre peuple", a estimé M. Zelensky.

"Nous apprécions beaucoup les paroles de Sa Sainteté sur la nécessité de parvenir à une paix juste et durable"

Il a aussi ajouté avoir "remercié" le pape pour le "soutien apporté à l'Ukraine et à tout notre peuple". "Nous apprécions beaucoup les paroles de Sa Sainteté sur la nécessité de parvenir à une paix juste et durable pour notre pays et à la libération des prisonniers", a dit M. Zelensky.

Élu la semaine passée, le pape Léon XIV, de nationalité américaine, a appelé dimanche les "grands du monde" à arrêter la guerre, et il a plaidé pour une paix "juste" et "durable" en Ukraine, dans sa première prière dominicale depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre.

"Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé", a-t-il ajouté, plaidant pour que "tous les prisonniers soient libérés et que les enfants puissent retourner auprès de leurs familles". Le président ukrainien a par ailleurs dit "compter sur l'aide du Vatican" en ce qui concerne le retour des milliers d'enfants envoyés par Moscou vers la Russie depuis les zones occupées en Ukraine.

Le Saint-Siège avait déjà joué le rôle de médiateur dans des échanges de prisonniers et le rapatriement d'enfants ukrainiens sous le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, décédé fin avril. Mais ce dernier avait laissé un héritage amer en Ukraine notamment après avoir appelé Kiev à hisser "le drapeau blanc" face à l'envahisseur russe et pour n'avoir jamais clairement condamné Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

Durant son pontificat, le défunt pape ne s'est jamais rendu en Ukraine ni en Russie. Le seul souverain pontife à avoir visité l'Ukraine était le polonais Jean Paul II en 2001.