Guerre en Ukraine : Zelensky met la pression pour rencontrer Poutine en Turquie

Volodymyr Zelensky a affirmé mardi qu'il "ferait tout" pour qu'il y ait une rencontre avec Vladimir Poutine en Turquie, où le dirigeant ukrainien prévoit de se rendre pour des pourparlers avec la Russie. Il appelle ses partenaires européens à appliquer les sanctions "les plus fortes" contre Moscou, si son homologue russe refusait la rencontre.

Volodymyr Zelensky a affirmé mardi qu'il "ferait tout" pour qu'il y ait une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Turquie, où le dirigeant ukrainien prévoit de se rendre pour des pourparlers avec la Russie en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine. "Nous ferons tout pour que cette rencontre ait lieu", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il ferait également "tout" pour parvenir à un cessez-le-feu.

Zelensky appelle aux sanctions occidentales les "plus fortes" jamais prises si Poutine refuse une rencontre

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a estimé mardi que son homologue russe Vladimir ne voulait pas mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, alors que le Kremlin refuse pour l'heure de se prononcer sur une possible venue du président russe pour des pourparlers en Turquie. "Je pense que (Vladimir) Poutine ne veut pas que la guerre s'arrête, il ne veut pas une cessez-le-feu, il ne veut pas de négociations", a martelé le dirigeant ukrainien lors d'une conférence de presse à Kiev.

Il a appelé mardi ses partenaires occidentaux à appliquer les sanctions "les plus fortes" contre Moscou, si son homologue russe Vladimir Poutine refusait de le rencontrer en Turquie. "Il devrait s'agir de l'ensemble de sanctions les plus fortes", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse, estimant que l'absence de Vladimir Poutine serait "un signal clair" sur le fait que la Russie "ne veut pas et ne va pas arrêter la guerre".

Kallas pense que Poutine "n'osera pas" rencontrer Zelensky à Istanbul La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a estimé mardi que Vladimir Poutine "n'oserait pas" se rendre aux négociations ukraino-russes prévues jeudi à Istanbul, où doit être présent Volodymyr Zelensky. "Zelensky a bien fait de dire 'd'accord, je suis prêt à rencontrer Poutine, laissons-le venir'", a-t-elle dit lors d'une conférence à Copenhague. "Mais je ne pense pas que Poutine osera".

Zelensky rencontrera Erdogan à Ankara

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi appelé Donald Trump à se rendre aux discussions ukraino-russes en Turquie, en estimant que cela pousserait Vladimir Poutine à en faire de même. "Je ne connais pas la décision du président des États-Unis. Mais dans tous les cas, s'il confirmait sa participation, je pense que cela donnerait un élan supplémentaire pour que Poutine vienne", a affirmé le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Kiev.

Le président ukrainien a également déclaré mardi qu'il rencontrerait son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara mercredi ou jeudi. "Nous avons discuté avec le président Erdogan de la possibilité de le rencontrer dans la capitale turque, à Ankara", a expliqué le dirigeant ukrainien lors d'une conférence de presse à Kiev, ajoutant que la rencontre aura lieu "le 14 ou le 15 mai".