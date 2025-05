Royaume-Uni : un homme innocenté après 38 ans en prison pour meurtre

La justice britannique a innocenté ce mardi un homme de 68 ans. Ce dernier a passé 38 ans en prison pour le meurtre d'une femme en 1986, soit l'une des pires erreurs judiciaires au Royaume-Uni. L'homme, âgé de 30 ans au moment des faits, avait contesté sa condamnation à plusieurs reprises, en vain.

Un homme a été innocenté mardi par la justice britannique après avoir passé 38 ans en prison pour le meurtre d'une femme en 1986, l'une des pires erreurs judiciaires au Royaume-Uni. Peter Sullivan, qui avait 30 ans quand il a été condamné et est désormais âgé de 68 ans, avait contesté en vain sa condamnation à plusieurs reprises.

"J'ai perdu ma liberté il y a quatre décennies à cause d'un crime que je n'ai pas commis"

La cour d'Appel de Londres l'a finalement innocenté, expliquant que l'ADN trouvé sur la victime ne correspondait pas au sien. Peter Sullivan, qui a assisté à l'audience en vidéo depuis sa prison, a écouté la décision la tête baissée et les bras croisés. Il a pleuré et porté sa main à sa bouche quand sa condamnation a été annulée. Dans une déclaration lue par son avocate, il a dit qu'il n'était "pas en colère" et "pas amer".

"J'ai perdu ma liberté il y a quatre décennies à cause d'un crime que je n'ai pas commis", a lu l'avocate. "Ce qui m'est arrivé était très injuste, mais cela ne diminue ou ne minimise pas le fait que tout cela s'est produit en raison d'une mort atroce", a-t-elle poursuivi.

Diane Sindall, une barmaid de 21 ans, avait été retrouvée morte à Bebington, Merseyside, dans le nord-ouest de l'Angleterre, en août 1986. Peter Sullivan avait été arrêté le mois suivant et condamné en novembre 1987.

La police de Merseyside a expliqué que la preuve de l'ADN n'était pas disponible lors de l'enquête initiale. Les policiers "feront tout" pour trouver la personne dont l'ADN a été laissé sur les lieux où Diane Sindall est morte, a déclaré l'enquêtrice en chef Karen Jaundrill.

"Malheureusement, l'ADN identifié ne correspond à aucun autre dans la base de données nationale", a-t-elle ajouté. La sœur de Peter Sullivan, Kim Smith, a dit à des journalistes après l'audience être "ravie" de la décision de la Cour d'appel. Mais "c'est une honte que tout cela soit arrivé", a-t-elle ajouté.