«Le régime algérien fait de la défiance de la France une forme de politique», dénonce Aurore Bergé

"Le régime algérien fait de la défiance de la France une forme de politique", a dénoncé Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, invitée de La Grande Interview Europe 1-CNews mardi.





Invitée ce mardi matin de La Grande interview Europe 1-CNews, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, est revenue sur la dégradation des relations diplomatiques entre Paris et Alger. "Il faut sortir de la naïveté", a répondu la ministre, en référence aux rappels successifs d’ambassadeurs et aux expulsions croisées de fonctionnaires entre les deux pays.

"Cette politique ne peut pas se faire contre nous"

Pour Aurore Bergé, le président Macron a pourtant tenté de "restaurer des liens puissants avec l’Algérie", dans l’intérêt stratégique et historique des deux nations. "Mais qu'on voit bien aujourd'hui que malheureusement, on a un régime qui fait de la défiance de la France une forme de politique, et que cette politique ne peut pas se faire contre nous et contre les intérêts de la France", a-t-elle estimé.

Interrogée sur la ligne diplomatique française, entre les postures du Quai d’Orsay et celles défendues par des figures plus fermes comme Bruno Retailleau, la ministre tranche : "Je suis sur la ligne du président de la République". Une ligne qu’elle qualifie de claire : défendre la souveraineté française.

"La France entend être souveraine et assumer une politique étrangère et internationale qui ne dépend pas d'un diktat d'un autre pays. Nous sommes la France et parce que nous sommes la France, nous avons le droit d'avoir la ligne politique que nous voulons et la ligne diplomatique que nous voulons instaurer", a-t-elle ajouté.