Cyril Hanouna – Comparaison entre Gaza et Auschwitz : «Tout cela fait beaucoup de mal à la cause palestinienne», selon Olivier Dartigolles

Au micro de Cyril Hanouna, Olivier Dartigolles revient sur la comparaison entre Gaza et Auschwitz faite par Thierry Ardison dans "Quelle époque !". Bien que l'animateur a présenté ses excuses, le chroniqueur juge que cette sortie "ne rend pas service aux Palestiniens". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une comparaison qui suscite la polémique et des excuses. Samedi soir dans l'émission Quelle époque ! sur France 2, l'animateur Thierry Ardisson a comparé la situation à Gaza avec Auschwitz, camp de concentration nazi, de mise à mort et d'extermination le plus connu. Une sortie qui a provoqué une levée de boucliers, obligeant "l'homme en noir" à s'excuser.

"On a commémoré les 80 ans de la libération du camp en janvier dernier", rappelle, au micro d'On marche sur la tête, Olivier Dartigolles. "C'est plus d'un million de victimes, dont 90% étaient des juifs. La tentation de nazification du peuple israélien est une saloperie sans nom. Et les personnes qui font ça, ils doivent systématiquement être repris", enchaîne-t-il.

"L'autre problème, c'est que tout ça est terrible pour la cause palestinienne. Et il faut dire à Thierry Ardisson, quand bien même il a présenté des excuses, que le fait de s'exprimer comme ça ne rend pas service aux Palestiniens. Du tout."

