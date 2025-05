Gaza : «Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahu est inacceptable», «une honte», dit Macron

Invité d'un entretien ce mardi soir sur TF1, Emmanuel Macron a été questionné sur l'actualité nationale et internationale, notamment sur la guerre à Gaza. Le président de la République estime que "ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahu est inacceptable".

"Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahu (à Gaza) est inacceptable", "c'est une honte", a estimé mardi Emmanuel Macron, lors d'un entretien sur TF1. "La crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue" depuis le 7 octobre 2023, lors de laquelle 251 personnes avaient été enlevées par le Hamas, déclenchant une riposte d'Israël.

"Ce n'est pas à un président de la République de dire 'Ceci est un génocide', mais aux historiens"

"C'est un drame humanitaire inacceptable", a martelé le chef de l'État français, en considérant par ailleurs que "ce n'est pas à un président de la République de dire +Ceci est un génocide+, mais aux historiens".

Le président français a rappelé qu'il avait été "l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière" entre l'Égypte et Gaza, "l'une des pires choses qu'il (lui) aient été données de voir", déplorant que "toute l'aide que la France et d'autres pays acheminent" soit "bloquée par les Israéliens". Emmanuel Macron a également estimé que la question d'une révision des "accords de coopération" entre l'Union européenne et Israël était "ouverte".

Les Pays-Bas ont demandé à la Commission européenne de voir si le gouvernement israélien respectait l'article 2 de cet accord d'association avec Israël qui stipule que les relations entre l'UE et Israël sont basées sur le respect des droits humains et des principes démocratiques, en vue d'une potentielle révision. "C'est une demande légitime et j'invite la Commission européenne à l'instruire", a souligné plus tôt mardi Jean-Noël Barrot à l'Assemblée.

"Nous nous sommes battus sans relâche pour arrêter ce conflit. Et aujourd'hui, on a besoin des États-Unis d'Amérique", a par ailleurs dit Emmanuel Macron, en estimant que le président américain Donald Trump était "celui qui a le levier".

L'otage israélo-américain Edan Alexander libéré

Des frappes israéliennes près d'un hôpital du sud de Gaza ont fait 28 morts mardi, a annoncé la Défense civile locale, après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé une prochaine intensification de la guerre dans le territoire palestinien.

Au lendemain d'une courte pause pour la libération de l'otage israélo-américain Edan Alexander, l'armée israélienne a repris ses bombardements, touchant successivement deux hôpitaux de Khan Younès, abritant chacun, selon elle, "un centre de commandement et de contrôle" du mouvement islamiste palestinien.

Le 18 mars, après une trêve de deux mois, l'armée israélienne avait repris son offensive dans le territoire palestinien, où elle bloque aussi depuis le 2 mars toute entrée d'aide humanitaire. Et le 5 mai, Israël a annoncé une nouvelle campagne militaire prévoyant la "conquête" de Gaza et nécessitant le déplacement interne de "la plupart" de ses 2,4 millions d'habitants.

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Les représailles israéliennes ont fait au moins 52.908 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données publiées mardi par le ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.