Emmanuel Macron sur TF1 : même les Ukrainiens ont la «lucidité de dire» qu'ils ne pourront pas reprendre tous leurs territoires

Le président de la République était l'invité de TF1 ce mardi soir pour une émission spéciale intitulée "Emmanuel Macron - Les défis de la France". Le chef de l'État a pu s'exprimer sur la guerre en Ukraine et estime notamment que les Ukrainiens ont la "lucidité de dire" qu'ils ne pourront pas reprendre tous leurs territoires.

"La guerre doit cesser et l'Ukraine doit être en situation la meilleure possible pour rentrer dans les négociations", qui "vont permettre de traiter les questions territoriales. Et même les Ukrainiens eux-mêmes ont la lucidité de dire (...) qu'ils n'auront pas la capacité de reprendre l'intégralité de ce qui est pris depuis 2014" par la Russie, a déclaré le chef de l'État.