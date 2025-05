Les pèlerins se pressent à Saint-Jean-de-Latran, un des premiers déplacements du pape Léon XIV après sa messe d'intronisation

Après la messe d'inauguration de son pontificat, Léon XIV célébrera son second grand service le 25 mai prochain à Saint-Jean-de-Latran. Europe 1 a poussé la porte de ce haut-lieu du catholicisme.

On l’appelle la cathédrale du pape. Il ne s’agit pas de la basilique Saint-Pierre mais de Saint-Jean-de-Latran, la plus ancienne basilique de la capitale italienne. Après la messe d’inauguration de son pontificat, c'est donc à Saint-Jean-de-Latran que le nouveau pape Léon XIV célébrera son second grand service, le 25 mai prochain. Europe 1 a poussé la porte de ce haut-lieu du catholicisme.

L'ancienne résidence des papes

Elle est considérée comme la mère de toutes les églises. En plein cœur de Rome, des pèlerins espagnols passent ébahis la porte Sainte de Saint-Jean-de-Latran. C’est la basilique de l’évêque de Rome, autrement dit de Léon XIV, et ancienne résidence des papes. "Ils sont restés là du IVe siècle jusqu'au XIVe siècle. Quand les papes se sont installés au Vatican, puis qu'ils étaient élus, ils venaient immédiatement au Latran pour prendre leur cathèdre, pour prendre possession de la basilique", explique Patrick Valdrini, Chanoine du Latran.

La cathèdre, ce grand fauteuil de marbre blanc installé dans l’abside de la Basilique où seul l’évêque de Rome peut s’assoir. "C'est ainsi qu'il manifestait qu'il était à la fois pape, c'est-à-dire ayant une juridiction internationale, et aussi, avant tout, évêque de Rome. Aujourd'hui, c'est encore comme ça", ajoute-t-il.

Une basilique symbolique pour Léon XIV

Léon XIV en prendra possession lors d’une grande messe prévue le 25 mai. Pour le nouveau pape, la basilique est peut-être encore plus symbolique que pour ses prédécesseurs puisque c'est ici qu'est inhumé Léon XIII dont il se revendique héritier. "Au cours de la messe qu'il va célébrer, il faudra parier qu'il viendra voir la tombe de Léon XIII. Vous avez vu l'autel qui est là ? Il y a la cathèdre et Léon XIII est à 5 mètres", détaille Patrick Valdrini. C’est aussi dans cette basilique de Saint-Jean-de-Latran que le nouveau pape devrait signer ses premiers décrets.