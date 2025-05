Léon XIV demande la libération des journalistes emprisonnés

Le pape Léon XIV a appelé à la libération des journalistes emprisonnés "pour avoir cherché et raconté la vérité", exprimant envers eux "la solidarité de l'Église", lundi lors de sa première audience avec des représentants des médias.

Le pape Léon XIV a appelé à la libération des journalistes emprisonnés "pour avoir cherché et raconté la vérité", à qui il a exprimé "la solidarité de l'Église", lundi lors d'une audience avec des représentants des médias. "L'Église reconnaît dans ces témoins - je pense à ceux qui relatent la guerre même au péril de leur vie - le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés", a-t-il affirmé, estimant que "seuls les peuples informés peuvent faire des choix libres".

"Vous êtes en première ligne pour narrer les conflits et les espoirs de paix"

Le chef de l'Église catholique a estimé que "la souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, nous appelant tous à protéger le précieux bien de la liberté d'expression et de la presse".

"Vous êtes en première ligne pour narrer les conflits et les espoirs de paix, les situations d'injustice et de pauvreté, et le travail silencieux de nombreux pour un monde meilleur. C'est pourquoi je vous demande de choisir avec conscience et courage le chemin d'une communication de paix", a affirmé le pape de 69 ans, élu jeudi, après deux jours de conclave.

Robert Francis Prevost avait déjà exhorté les "grands de ce monde" à la paix dimanche, lors de sa première prière dominicale depuis le balcon de la basilique saint-Pierre. Soulignant les "défis" qu'il y a à "parcourir et raconter" des temps "difficiles", il a appelé à "ne jamais céder à la médiocrité".

"Une communication bruyante, musclée, n'est pas nécessaire"

Le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques a aussi estimé que "l'un des défis les plus importants est de promouvoir une communication capable de nous faire sortir de la 'tour de Babel' où nous nous trouvons parfois". Il a aussi souligné le défi de "l'intelligence artificielle", un thème qu'il a déjà abordé samedi devant des cardinaux, qui selon lui nécessite "responsabilité et discernement".

"Une communication bruyante, musclée, n'est pas nécessaire", a-t-il ajouté, appelant à privilégier "plutôt une communication capable d'écoute, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix".

Des échanges plus personnels

Léon XIV a également salué personnellement quelques journalistes à la fin de sa conférence de presse, dont Iacopo Scaramuzzi, du quotidien italien La Repubblica. "Content" des mots du souverain pontife, celui-ci lui a affirmé connaitre son "nom" et son "travail".

Dans le même temps "un autre collègue américain lui a demandé" s'il comptait "rentrer aux États-Unis" raconte le journaliste italien au micro d'Europe 1. Une question à laquelle le pape a répondu par la négative avant de remonter l'allée centrale au milieu des clameurs des journalistes qui se bousculaient pour le voir et crier "Viva il papa". Tout sourire, Léon XIV serrait des mains et bénissait, avant de disparaitre derrière un rideau protégé par des gardes suisses.