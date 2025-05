La France «prête» à une «discussion» sur le déploiement d'avions armés de «bombes» nucléaires dans d'autres pays européens, dit Macron

Invité ce mardi soir de TF1, Emmanuel Macron a répondu à plusieurs questions sur la guerre en Ukraine et notamment sur le possible déploiement d'avions armés de "bombes" nucléaires dans d'autres pays européens.

La France est "prête à ouvrir" une discussion sur le déploiement d'avions français armés de "bombes" nucléaires dans d'autres pays européens, à l'instar de ce que font les Américains pour partager leur parapluie atomique, a annoncé mardi Emmanuel Macron sur TF1.

"J'en définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois qui viennent", a dit le chef de l'État. Il a précisé trois conditions à cette réflexion sur la dissuasion nucléaire française : "la France ne paiera pas pour la sécurité des autres", "ça ne viendra pas en soustraction de ce dont on a besoin pour nous", et enfin "la décision finale reviendra toujours au président de la République, chef des armées".

Le chef de l'État a souligné combien ces discussions ne modifiaient pas, selon lui, la doctrine française de l'usage de l'arme nucléaire.

"Depuis qu'une doctrine nucléaire existe, depuis le général de Gaulle, il y a toujours eu une dimension européenne dans la prise en compte de ce qu'on appelle les intérêts vitaux. On ne le détaille pas parce que l'ambiguïté va avec la dissuasion", a-t-il relevé.