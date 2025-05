États-Unis : Trump signe un décret pour faire baisser les prix des médicaments de 30% à 80%

Donald Trump doit signer lundi un décret qui permettra de réduire fortement les prix des médicaments sur ordonnance aux Etats-Unis, a-t-il promis. Dimanche soir, il avait assuré que les prix baisseraient "presque immédiatement" de 30% à 80% dans la foulée, sans donner plus de détails sur ce calcul.



Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il signerait lundi un décret qui, selon lui, permettra de réduire fortement les prix des médicaments sur ordonnance aux Etats-Unis. "Les prix des médicaments vont diminuer de 59%, et ce n'est pas tout ! L'essence, l'énergie, les courses, et toutes les autres dépenses, ça baisse. Pas d'inflation !" a déclaré lundi Donald Trump sur son réseau social Truth Social, sans expliquer comme il parvenait à ce chiffre.

Ces prix "augmenteront dans le monde entier"

Dimanche soir, il avait annoncé qu'il signerait lundi à 9 heures (13 heures GMT) un décret mettant en œuvre cette nouvelle politique visant à diminuer les prix des médicaments sur ordonnance. Il avait alors assuré que les prix baisseraient "presque immédiatement" de 30% à 80% dans la foulée, sans donner plus de détails sur ce calcul. Ces prix "augmenteront dans le monde entier pour compenser et, pour la première fois depuis de nombreuses années, apporter l'équité en Amérique !", a-t-il encore écrit Truth Social.

L'objectif est que "les Etats-Unis payent le même prix que la nation qui paye le prix le plus bas dans le monde", a précisé le milliardaire républicain. Interrogée par l'AFP, la Maison Blanche n'a pas donné plus de précision sur la manière dont fonctionnera cette mesure.

Des médicaments sur ordonnance 2,5 fois plus chers en moyenne qu'en France

L'hôte de la Maison Blanche somme depuis longtemps l'industrie pharmaceutique de baisser les prix des médicaments, parmi les plus élevés du monde et bien plus chers que dans les pays frontaliers (Canada et Mexique) et en Europe. Selon une étude de la Rand Corporation, les Etats-Unis payent en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que la France par exemple. Donald Trump s'était engagé à réduire cet écart au cours de sa campagne présidentielle.

Mi-avril, il avait déjà signé un premier décret ordonnant à son administration de travailler à une série de mesures pour faire baisser les prix des médicaments. Parmi les actions listées : l'amélioration du processus de négociation entre l'assurance-santé publique et les groupes pharmaceutiques ou encore la possibilité offerte aux Etats d'importer directement des médicaments depuis des pays étrangers aux coûts moindres.

Des ménages mécontents face aux prix des médicaments

Les négociations menées par l'assurance-santé publique des plus de 65 ans "Medicare" sur les prix de certains médicaments sont des processus au long cours et les prix réduits négociés par l'ancien président Joe Biden - qui a également mené une offensive en la matière - ne prendront par exemple effet qu'en 2026.

Dès son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait pris des mesures visant à réduire les prix, avec déjà l'objectif affiché de les aligner avec ceux les plus bas appliqués dans le monde. Mais ce plan n'avait produit que peu d'effet face à l'opposition de l'industrie pharmaceutique.

Le mécontentement des ménages face à l'inflation des années 2022-23 a été analysé comme l'une des raisons de la réélection de Donald Trump. Mais sa politique de guerre commerciale qui a consisté ces derniers mois à augmenter les droits de douane imposés aux importations américaines fait craindre une nouvelle hausse des prix.