«Je n'ai pas seulement perdu de l'argent» : une Néerlandaise se fait piéger par un «faux» Leonardo DiCaprio

Caroline van Eck a été la victime d'un faux Leonardo DiCaprio sur les réseaux sociaux, selon le média belge HLN. Un Nigérian s'est fait passer pour l'acteur de 50 ans entre 2020 et 2021 et a soutiré à la Néerlandaise de 45 ans plus de 5.000 euros ainsi que des photos d'elle à caractère sexuel.

"Quand j'ai vu mon compte en banque vidé, j'ai compris". Entre 2020 et 2021, une Néerlandaise de 45 ans a été victime d'une arnaque sur les réseaux sociaux, comme le rapportent les quotidiens belges HLN et 7sur7. Un Nigérian s'est fait passer pour Leonardo DiCaprio et a soutiré à Caroline van Eck plus de 5.000 euros. La victime a également envoyé deux nudes [ndlr, photo ou vidéo de soi, partiellement ou complétement dénudé] au "faux" Leonardo.

"Pourquoi pas ?"

En 2020, Caroline travaillait dans les rues de Rotterdam. Elle devait les nettoyer "avec une sorte d'aspirateur qui aspire mégots, détritus et excréments". La Néerlandaise définit cet emploi comme "le meilleur travail que j'ai jamais fait !". Grâce à un précédent travail dans le secteur de l'hôtellerie, la femme de 45 ans a déjà eu l'occasion de rencontrer des célébrités. "Ce sont juste des gens ordinaires", dit-elle.

La même année, un certain "Leonardo DiCaprio" envoi "un premier message pour me féliciter de mon travail", raconte-t-elle. "J'ai été impressionnée par ses efforts environnementaux, notamment avec sa Fondation Leonardo-DiCaprio", explique Caroline. "Pourquoi pas ?", estime-t-elle. Débute alors un coup de foudre entre la Néerlandaise et "l'acteur", âgé de 46 ans à l'époque.

"Il s'intéressait aux moindres détails de ma vie : d'où je venais, ce que je mangeais, etc.", affirme-t-elle. Le faux acteur s'assure d'être attentionné avec elle. "Leonardo m'a dit : 'Tu travailles trop dur. Veille à ne pas être trop stressée. Pense à toi'". Rapidement, Caroline et "Leonardo" deviennent très proches et se confient l'un à l'autre au quotidien. "L'Américain" assure être dans une relation toxique avec Camila Morrone, mannequin et actrice d'une vingtaine d'année de moins que lui. "Il m'a dit qu'elle l'avait frappé et lui avait pris son argent", relate Caroline.

Un témoignage qui a profondément touché la Néerlandaise et qui a permis de refermer un petit peu plus le piège sur elle-même. "Parce que j'ai vécu ça aussi", dit la femme de 45 ans. "Leonardo" tente de "m'isoler" et "il voulait que je sois toujours disponible pour lui". "Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Mais en même temps, je me disais : je veux être là pour lui, pour l'aider", raconte-t-elle.

"C'est notre secret, n'en parle à personne"

Afin d'aider "Leonardo", Caroline a envoyé ses 5.000 euros d'économies en carte-cadeaux, pendant que l'arnaqueur lui promettait la Lune. "Je pourrais venir travailler pour sa fondation, aux États-Unis. On viendrait me chercher en jet privé, mais il me faudrait un passeport spécial. Sharon, une sorte d'assistante personnelle, s'en occuperait après m'avoir posée toutes sortes de questions", explique Caroline.

Pour son anniversaire, "Leonardo" demande à la Néerlandaise de lui envoyer deux nudes. "Je l'ai fait. Oui, c'est stupide", reconnaît Caroline. "Quand j'ai voulu arrêter, il a menacé de les transmettre à mon frère et à deux amis, dont je lui avais donné les numéros de téléphone et les noms", confesse-t-elle.

Mais cette "relation" ne sera connue que tardivement par l'entourage de Caroline. "Leonardo m'a dit : 'c'est notre secret, n'en parle à personne'. Finalement, je l'ai fait quand même", raconte-t-elle après avoir constaté son compte en banque vide. "L'acteur", réalisant que le piège était terminé, montre alors son véritable visage. "Il s'est mis en colère et a dit que j'étais une vieille femme ridée, inutile, mauvaise...", dit Caroline.

"Je n'ai pas seulement perdu de l'argent à cause de cet arnaqueur. Beaucoup de gens m'ont tourné le dos", conclut-elle. La Néerlandaise espère maintenant que d'autres personnes ne tomberont pas dans le piège grâce à son histoire. Un phénomène qui s'amplifie au fil des années, grâce aux avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, faisant plusieurs victimes, comme le récit d'Anne avec le faux Brad Pitt, révélé en janvier dernier dans Sept à Huit.