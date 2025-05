Après l'élection de Léon XIV, les fidèles sont impatients de pouvoir retourner dans la chapelle Sixtine

Quatre jours après l'élection du pape Léon XIV, ils sont encore des milliers de fidèles et de curieux à se presser au Vatican. Tout le monde veut visiter la chapelle Sixtine où les cardinaux se sont réunis en conclave la semaine dernière et pour découvrir les trésors inestimables des musées du Vatican. Une longue file d'attente s'est formée pour entrer dans l'édifice.

Comme tous les jours, la file d'attente des visiteurs s'étale sur des dizaines et des dizaines de mètres à l'ombre des remparts de la cité du Vatican. La place Saint-Pierre est à quelques minutes de marche et les musées ouvrent leurs portes. Mais tous veulent voir la chapelle Sixtine, lieu où les cardinaux ont élu la semaine dernière le pape Léon XIV.

"Nous serons les premiers à visiter la chapelle Sixtine"

Luciana est guide et elle accompagne ce lundi matin un groupe de six personnes : "Nous l'avons tous vu à la télévision. Nous avons vu des photos de la transformation de la chapelle Sixtine pour la préparation du conclave. C'était si complexe que je ne n'imaginais pas qu'il pourrait tout démonter en trois ou quatre jours. C'est aussi très important en tant que professionnel, car évidemment, c'est le désir de tous les clients de visiter la chapelle Sixtine".

John Franco, lui, connaît parfaitement les musées du Vatican, car il vit à Rome et il vient faire visiter ce matin à des amis la chapelle Sixtine : "Nous serons les premiers à visiter la chapelle Sixtine. C'était fermé à cause du conclave, mais aujourd'hui, on a la rouvre. C'est une émotion. Vous avez les histoires de Moïse et du Christ qui ont été peintes par Michel-Ange".

La cheminée, qui avait été installée pour indiquer aux fidèles les résultats des différents scrutins lors du conclave, n'est plus sur le toit de la chapelle Sixtine. La fine cheminée est uniquement installée pour la fumée noire, ou comme jeudi dernier, pour la fumée blanche.