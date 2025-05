Immigration : les surprenantes mesures de Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni

Le Premier ministre Keir Starmer a dévoilé une série de mesures lundi afin de faire baisser l'immigration au Royaume-Uni, avec un objectif, celui de diviser par deux le solde migratoire.

Au Royaume-Uni, faire baisser l’immigration est l’un des grands objectifs du gouvernement travailliste. Le Premier ministre Keir Starmer a dévoilé lundi son plan pour diviser le solde migratoire de plus de moitié et il contient des mesures très radicales.

Virage à droite

"Nous risquons de devenir une île d'étrangers et non une nation qui avance ensemble." Cette phrase de Keir Starmer est au cœur du débat public au Royaume-Uni. Elle symbolise le virage à droite pris par le Premier ministre travailliste sur la question migratoire, tranchant ainsi avec le positionnement classique de son camp.

À la clef, une série d’annonces : relèvement du niveau minimum de langue anglaise pour tous les demandeurs de visas, doublement de la durée minimum pour prétendre à un titre de séjour illimité et embargo sur les recrutements d’étrangers dans le secteur médico-social.

Des mesures jugées nécessaires par Keir Starmer alors que le solde migratoire du Royaume-Uni a quadruplé en quatre ans. Il était positif de 728.000 personnes l’an dernier. Outre l'immigration légale, le chef du gouvernement britannique promet de reprendre le contrôle des frontières et d’endiguer les traversées de la Manche. Quelque 36.800 migrants ont débarqué au Royaume-Uni l'an dernier et plus de 11.000 depuis le début de l'année.