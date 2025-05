«Un acte de sabotage» : la Pologne annonce la fermeture d'un consulat de Russie à Cracovie, Moscou promet une réponse «adéquate»

Le ministère polonais des Affaires étrangères a annoncé la fermeture du consulat de Russie à Cracovie après avoir obtenu les preuves d'un "acte répréhensible de sabotage" de la part des services spéciaux russes. Ils seraient impliqués dans l'incendie d'un centre commercial l'an dernier. Moscou promet une réponse "adéquate".

Le ministère polonais des Affaires étrangères a annoncé lundi la fermeture d'un consulat de la Russie, dont les services spéciaux ont été accusés la veille d'avoir commandité un grand incendie à Varsovie l'an dernier, Moscou promettant immédiatement une "réponse adéquate".

"En raison des preuves que les services spéciaux russes ont commis un acte répréhensible de sabotage contre le centre commercial (...), j'ai décidé de retirer mon consentement au fonctionnement du consulat de la Fédération de Russie à Cracovie", dans le sud de la Pologne, a écrit le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski sur X.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Pologne affirme avoir été la cible de tentatives de sabotages orchestrées par la Russie

En mai de l'an dernier, un incendie avait entièrement détruit dans la capitale polonaise une grande halle contenant 1.400 petits commerces, principalement détenus par des membres de la communauté vietnamienne. Depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine en février 2022, la Pologne, fidèle alliée de Kiev, dit être la cible de tentatives de sabotage orchestrées, selon elle, par la Russie.

Dimanche, le Premier ministre polonais Donald Tusk avait déclaré sur X: "Nous savons désormais avec certitude que le grand incendie du centre commercial Marywilska à Varsovie a été provoqué par un incendie criminel commandité par les services spéciaux russes".

Les ministères polonais de la Justice et de l'Intérieur ont indiqué pour leur part avoir "une connaissance approfondie de l'ordre et du déroulement de l'incendie et de la manière dont il a été documenté par les auteurs". "Leurs actions ont été organisées et dirigées par une personne identifiée comme résidant dans la Fédération de Russie", ont indiqué les deux ministères dans un communiqué commun.

Selon eux, "certains des auteurs sont déjà en détention, les autres sont identifiés et recherchés". Ils ont encore indiqué coopérer "avec la Lituanie, où certains des auteurs ont également mené des activités de diversion". Après l'annonce de la fermeture de son consulat, le ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement promis une "réponse adéquate". "Varsovie continue de ruiner consciemment les relations (...) Une réponse adéquate à ces mesures inadéquates suivra bientôt", a déclaré la porte-parole du ministère russe, Maria Zakharova, citée par les agences de presse russes.

En décembre, la diplomatie polonaise s'était déclarée prête à fermer tous les consulats russes

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Pologne a interpellé et condamné plusieurs personnes soupçonnées d'actes de sabotage pour le compte des services de renseignement russes, accusées de passages à tabac, d'incendies ou de tentatives d'incendies criminels.

En mai 2024, la Pologne avait décidé d'imposer des restrictions aux déplacements des diplomates russes sur son sol, en raison de "l'implication" de Moscou dans "une guerre hybride". Et cinq mois plus tard, Varsovie avait ordonné la fermeture du consulat russe à Poznan (ouest), accusant Moscou d'organiser des "tentatives de sabotage".

En décembre, la diplomatie polonaise s'était déclarée prête à fermer tous les consulats russes en Pologne si des actes de "terrorisme" se poursuivaient. En mesure de représailles, la Russie a fermé en janvier le consulat polonais à Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie).

Frontalière de l'Ukraine, du Bélarus allié à Moscou et de l'enclave russe de Kaliningrad, la Pologne, qui est membre de l'Otan et de l'Union européenne, est l'un des principaux pays par lesquels les États occidentaux acheminent des armes et des munitions à Kiev, pour l'aider à lutter contre l'invasion russe.