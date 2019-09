L'ouragan Dorian s'abat sur les Bahamas : "Priez pour notre île, je vous en supplie !"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"Un ouragan comme nous n'en avons jamais vu dans l'Histoire des Bahamas". C'est ainsi que le Premier ministre bahaméen a qualifié Dorian, l'ouragan de catégorie 5 (sur 5) qui a touché l'archipel des Caraïbes dimanche soir, accompagné de pluies torrentielles et de rafales à plus de 300 km à l'heure. Les images et vidéos publiées par les médias locaux font état de vagues gigantesques, de bateaux qui chavirent, d’arbres arrachés et d’habitations gravement endommagées.

Les habitants prisonniers des habitations

Les îles Abacos, au sud de l’archipel, sont passées dans l’œil du cyclone et ont été touchées par des inondations. "Moi, mon enfant de quatre mois, tous les gens de notre immeuble sommes coincés", rapporte une habitante au micro d’Europe 1. "Le toit s'est envolé. Des personnes ont essayé de traverser la rue mais le courant est bien trop fort", explique-t-elle. "Certains ont bien réussi à passer mais d'autres ont été emportés par l'eau... Priez pour notre île, je vous en supplie !"

Premières images des dégâts considérables à #Abaco suite au passage de l’ouragan #Dorian.



Actuellement dans l’œil de l’ouragan, Abaco va connaître une nouvelle salve de vents très violents.

pic.twitter.com/Wgr5SVzrVm — Antoine Llorca ⭐️⭐️ (@antoinellorca) 1 septembre 2019

D'ici mardi, l'ouragan devrait continuer sa course en direction des côtes américaines. En Floride, l'activité est au ralenti, et les premières évacuations ont été ordonnées dans les régions côtières. "Beaucoup de mouvement, très difficile à prédire", avait résumé samedi Donald Trump dans un tweet. La tempête pourrait encore dévier vers les deux Caroline.