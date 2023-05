Guerre en Ukraine : après les attaques de drones, la tension monte à Moscou

Moscou sous pression ? Ces dernières semaines, les attaques au drone contre la capitale russe font la Une de l'actualité. Après une nouvelle salve de drone ce mardi, le Kremlin accuse l'Ukraine de terrifier la population russe, signe que la tension monte chez les autorités locales.

Il faut dire que la zone de départ des petits drones utilisés reste incertaine. Sur une ville d'une superficie de plus de 2.500 kilomètres carrés, ils ne peuvent créer que peu de dégâts. D'autant que le système anti-aérien qui protège la capitale russe est l'un des plus efficaces au monde. Mais cette tactique a le mérite d'importer la réalité de la guerre aux plus de 11 millions de Moscovites.

La Russie, encore un pays en paix ?

Le Kremlin, qui souhaite garder l'idée que la guerre en Ukraine reste une opération spéciale, parle d'attaques terroristes de Kiev. Objectif : ne pas laisser dans l'esprit de sa population l'idée d'un conflit en dur. Mais après les attaques en territoire russe sur les régions frontalières, il devient très difficile à Vladimir Poutine de soutenir que le pays vit en paix, au moins au sens juridique du terme.

Du côté de Kiev, le souhait d'affirmer l'existence d'une guerre interétatique et démontrer que le territoire russe n'est pas tabou, puisqu'il s'agit de celui de l'agresseur. Enfin, Volodymyr Zelensky compte bien parachever l'angoisse russe, en disant que la date de l'offensive est actée. Une réflexion stratégique et tactique qui met le Kremlin en position de réaction la plus difficile à gérer.