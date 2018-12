Grande-Bretagne : hausse en flèche des demandes de passeports irlandais en raison du Brexit

Les demandes de passeport irlandais en provenance de Grande-Bretagne ont augmenté de 22% en 2018 par rapport à l'année précédente en raison du Brexit, selon des chiffre du ministère irlandais des Affaires étrangères. Sur tout le Royaume-Uni, incluant aussi l'Irlande du Nord, près de 200.000 demandes ont été enregistrées en 2018.

Plus de 822.000 passeports émis. "Le nombre de demandeurs d'Irlande du Nord et de Grande-Bretagne continue d'augmenter depuis le vote sur le Brexit en juin 2016", indique le ministère dans un communiqué. Cette année, le service irlandais chargé des passeports a reçu 84.855 demandes provenant d'Irlande du Nord et 98.544 venant de Grande-Bretagne, soit une "augmentation de respectivement 2% et 22% par rapport aux chiffres de 2017". 2018 a été une année record pour Dublin qui a émis au total plus de 822.000 passeports.

Un divorce prévu le 29 mars. Le sénateur Niall Ó Donnghaile (Sinn Féin) a estimé que la hausse des demandes justifiait l'ouverture d'un bureau des passeports en Irlande du Nord. "Alors que le chaos du Brexit empire, de plus en plus de personnes revendiquent leur droit à un passeport irlandais et à la citoyenneté européenne. Il est important que ce processus se déroule sans problème", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 29 mars 2019. Le Parlement britannique doit se prononcer en janvier sur l'accord de retrait conclu avec Bruxelles par le gouvernement de Theresa May.