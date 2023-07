États-Unis : la droite conservatrice s'en prend aux bibliothécaires et aux libraires

La censure fait-elle son retour aux États-Unis ? Un juge fédéral américain a suspendu une loi de l'Arkansas qui devait entrer en vigueur ce 1er août, qui prévoyait de rendre responsables pénalement les bibliothécaires et les libraires qui ne retiraient pas les livres jugés dangereux pour les mineurs. Et le cas n'est pas isolé.

Le journal d'Anne Frank censuré

La censure se répand de plus en plus aux États-Unis, où des États comme le Texas et la Floride promulguent des lois visant à interdire certains livres sous couvert de protéger les enfants. Selon Pen America, un groupe qui défend la liberté d'expression, entre juillet et décembre de l'année dernière, il y a eu aux États-Unis 1.477 cas de livres retirés des bibliothèques scolaires, un record.

Le plus souvent, les livres retirés traitent de race ou d'orientation sexuelle, et même le Journal d'Anne Frank a été retiré pour contenus sexuels. Face à cela, d'autres États réagissent, comme l'Illinois, qui a voté une loi interdisant la censure.

Une politique pas toujours porteuse

"Les bibliothécaires sont devenus les cibles d'un mouvement qui prétend vouloir la liberté mais qui, en fait, promeut l'autoritarisme", estime Alexi Giannoulias, le secrétaire d'État de l'Illinois. "Nous en sommes à un point où le simple droit de lire un livre est restreint", poursuit-il.

Ces attaques contre les livres viennent des conservateurs, même si les progressistes ne sont pas en reste, où l'intimidation et l'autocensure se multiplient. La frange la plus à droite, elle, censure avec des lois. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat à la présidentielle, en a même fait son principal argument de campagne. Une tactique qui montre ses limites : il a dégringolé dans les intentions de vote.