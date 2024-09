EN DIRECT - Liban: un média officiel fait état de dizaines de frappes israéliennes sur le sud et l'est du pays

L'armée israélienne a conseillé lundi aux citoyens libanais de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et que celles-ci seraient "plus importantes et plus précises".

"Nous conseillons aux civils des villages libanais situés à l'intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisés par le Hezbollah à des fins militaires, tels que ceux utilisés pour stocker des armes, de se mettre immédiatement à l'abri pour leur propre sécurité", a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'un point presse. L'armée israélienne va mener "des frappes plus importantes et plus précises contre les cibles terroristes qui ont été largement implantées au Liban", a-t-il ajouté.

Plus de 80 frappes aériennes

Un peu plus tard dans la matinée, l'agence de presse officielle libanaise et des journalistes de l'AFP ont fait état lundi de dizaines de frappes israéliennes contre le sud et l'est du Liban. L'agence ANI a indiqué que "les avions de guerre ennemis avaient lancé (...) plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure", visant des zones du sud du Liban, en même temps que "des raids intenses dans vallée de la Békaa", dans l'est du pays. Les correspondants de l'AFP dans le sud et l'est du pays ont fait état de frappes intenses.

