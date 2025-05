Washington prend des sanctions pour empêcher Téhéran de construire des missiles balistiques

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / © Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Illustation. Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / © Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Article Suggestions

Les Etats-Unis ont sanctionné mercredi des individus et sociétés basés en Iran et en Chine, accusés d'aider le régime iranien à développer des missiles balistiques intercontinentaux. Ce qui "représente une menace inacceptable pour les États-Unis et la stabilité de la région", a avancé le secrétaire américain au Trésor.