Donald Trump passe un accord de 200 milliards de dollars avec la compagnie aérienne Qatar Airways

En pleine tournée dans le golfe, Donald Trump a annoncé ce mercredi 14 mai aux côtés de l'Émir du Qatar, avoir conclu un accord commercial conséquent. La compagnie Qatar Airways a passé une commande de 160 avions pour le cout de 200 milliards de dollars à Boeing.

"C'est la plus importante commande d'avion dans l'histoire de Boeing", a assuré Donald Trump précisant qu'elle représente "plus de 200 milliards de dollars pour 160 avions, c'est fantastique, c'est un record".

L'annonce a été faite alors que le président américain signait une série d'accords à Doha aux côtés de l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Certains portaient sur la défense, notamment la fourniture de drones MQ-9B.

En arrière-plan de cette visite, un scandale politique

Lors de sa première étape dans la région, à Ryad, il a créé la surprise en annonçant la levée des sanctions visant la Syrie et en rencontrant son président islamiste, Ahmad al-Chareh. A Doha, Donald Trump a reçu un accueil tout aussi fastueux qu'à Ryad.

L'émir du Qatar s'est déplacé à l'aéroport pour l'accueillir, et l'avion présidentiel américain a eu droit à une escorte d'avions de combat qataris. Le convoi de Donald Trump a été ensuite précédé de Cybertrucks du constructeur Tesla aux couleurs des forces de sécurité qataries, un clin d'oeil au propriétaire de la marque et grand allié du président, Elon Musk.

Mais ce passage à Doha a pour arrière-plan un scandale politique. L'opposition démocrate aux Etats-Unis reproche au milliardaire d'avoir accepté "le plus gros pot-de-vin étranger de l'histoire récente". En cause: un Boeing 747-8 offert à Donald Trump par la famille royale qatarie pour remplacer au moins provisoirement son avion officiel, et pour l'utiliser après son mandat.