EN DIRECT - Coronavirus : le taux de reproduction de l’épidémie remonte en métropole et inquiète

Avec 30.004 décès officiellement enregistrés, la France a franchi vendredi soir la barre des 30.000 morts liés à l’épidémie de Covid-19. Si l’épidémie reste sous contrôle, et que le nombre de malades en réanimation continue de baisser, les autorités appellent toutefois à la prudence et au respect des gestes barrières dans la mesure où le taux de reproduction de l’épidémie est repassé au-dessus de 1 en métropole. Dans le reste du monde, le nombre de contaminations continue d’exploser, notamment au Etats-Unis et au Brésil, pays les plus touchés.

En France, le risque d’une "deuxième vague"

La France a franchi vendredi le cap des 30.000 décès liés au Covid-19. L'annonce intervient alors que l'agence sanitaire Santé publique France a relevé une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine et que les autorités ont appelé à "la vigilance" face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie. L'un des indicateurs suivis est le fameux "R effectif", c'est-à-dire le nombre de personnes infectées par un malade. Alors qu'il était inférieur à 1 au niveau national ces dernières semaines, ce nombre, basé sur les tests virologiques positifs, est repassé au-dessus de cette barre en métropole.

Toutefois, la baisse du nombre de malades atteints d'une forme grave en réanimation se poursuit, passant sous la barre des 500, à 496 (-16 en 24 heures), précise la Direction générale de la Santé.

"J'ai demandé à tous les acteurs de porter de plus en plus le masque pour nous prémunir au mieux d'une éventuelle deuxième vague de l'épidémie, sur laquelle je n'ai pas d'information, ni officielle ni cachée. Mais la meilleure façon de la combattre, c'est de la prévenir", a affirmé le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Dijon.

Réouverture des stades

En France, les stades de football, privés de match officiel depuis mars, retrouvent du public ce week-end, avec des rencontres amicales, un maximum de 5.000 spectateurs et un protocole sanitaire strict.

Ouverture des frontières

La Norvège va rouvrir mercredi ses frontières aux touristes de la plupart des pays européens où le niveau d'infection est jugé "satisfaisant", et dont fait partie la France.

La Grèce a quant à elle décidé, suite à l'augmentation des cas dans les Balkans voisins et à plusieurs cas "importés", de prendre des mesures "pour les ressortissants de pays voisins arrivant par la frontière terrestre".

Plus de 70.000 morts au Brésil

Le Brésil a franchi vendredi le cap des 70.000 morts du coronavirus, et avec un niveau de nouvelles contaminations en 24 heures toujours très élevé - plus de 45.000 - qui ne laisse pas entrevoir une rapide inflexion de la courbe de la pandémie.

Le Covid-19 poursuit également ses ravages dans le reste de l’Amérique latine, où il atteint certains de ses dirigeants. En Bolivie, la présidente par intérim Janine Añez, candidate à l'élection présidentielle de septembre, a annoncé jeudi qu'elle était contaminée.

Plus de 556.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 556.140 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Plus de 12.361.580 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Des experts de l'Organisation mondiale de la santé sont attendus samedi à Pékin pour une mission exploratoire avant le démarrage de l'enquête que l'OMS veut mener sur l'origine du virus apparu en Chine fin 2019. La mission de ces deux experts, un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale, intervient alors que l'OMS a lancé vendredi un appel à la vigilance devant l'explosion récente des contaminations dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 133.969 décès. 63.643 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistré sur les dernières 24 heures. La veille, le pays avait enregistré un nouveau record du nombre d'infections au Covid-19 avec plus de 65.500 cas supplémentaires en une journée. Depuis le début de la pandémie, plus de 3,18 millions de cas de coronavirus ont été détectés sur le territoire américain.

Suivent le Brésil avec 70.398 morts, le Royaume-Uni (44.650), l'Italie (34.938) et le Mexique (33.526).