Elizabeth II : les Français de passage à Londres surpris par la mobilisation des Anglais

2.000 personnalités du monde entier assisteront aux obsèques d'Elizabeth II dans l'abbaye de Westminster, bouquet final d'un protocole grandiose. Il y a eu la procession du cercueil et ces milliers de Britanniques qui patientent jour et nuit pour dire adieu à leur reine mère. So british ! De quoi fasciner les Français de passage à Londres. Europe 1 les a rencontrés. Arrivées de Lyon pour passer quelques jours de vacances à Londres, Camille et son amie observent, en étant aux premières loges, le chagrin des Britanniques et surtout cette ferveur qui les conduit à faire la queue 6 ou 7 heures dehors pour aller s'incliner devant le cercueil de celle qui fut leur souveraine durant 70 ans.

"C'est très impressionnant"

"Ben là, on a vraiment des kilomètres et des kilomètres de gens qui attendent... Autant de personnes mobilisées... C'est une monarchie ici, le rapport à la reine, il est complètement différent de nous, ce qu'on peut avoir de nos dirigeants. On voit un peu le nom d'Elizabeth partout, c'est très impressionnant en tant que Français", note la Lyonnaise.

Originaire de Carcassonne, Martine s'apprête à monter dans le bus à impériale qui vient de s'arrêter à côté de Westminster Hall. Cette Française est très surprise par les proportions que prend cet hommage à la reine. "On a l'impression que c'est l'événement du siècle. C'est too much. Je ne suis pas choquée, je respecte, c'est leur culture, ce n'est pas la mienne", note-t-elle.

>> LIRE AUSSI - Elizabeth II : une étudiante française reçoit une lettre de la reine après son décès

Des Français étonnés par le faste et le protocole des obsèques royales. Pas de quoi froisser Charmaine. D'autant que cette Londonienne a été très touchée par les mots du premier d'entre eux. "Je pense que le discours en anglais d'Emmanuel Macron était magnifique. Un hommage chaleureux. Merci Monsieur Macron." Le président de la République française qui assistera bien sûr aux obsèques d'Elizabeth II lundi prochain.