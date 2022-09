«Mon cœur s'est arrêté de battre» : forte émotion devant le cercueil de la reine Elizabeth II

Les images sont impressionnantes : des dizaines de milliers d'Anglais font la queue pendant des heures pour se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II arrivé à Londres. La file d'attente pour pénétrer dans Westminster Hall s'étend sur plusieurs kilomètres. À Parliament Square sortent ceux qui ont eu la chance d'accéder à Westminster Hall, souvent en essuyant une larme.

"C'était magnifique"

Ces privilégiés ont pu rendre un ultime hommage à la souveraine. Sur place, un grand-père portant un béret militaire, arborant de nombreuses médailles, tenant la main de son petit fils de neuf ans. Mais aussi John, 40 ans, un ouvrier londonien qui s'est incliné devant le cercueil enveloppé de l'étendard royal. "C'était beaucoup plus émouvant et solennel que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça serait rapide et que je ne ressentirais pas forcément quelque chose mais non, c'était magnifique. La reine était un symbole de notre pays ces dernières années", témoigne-t-il.

Une émotion également ressentie par Mathilde, une jeune femme belge qui vit à Londres. "J'ai fait la queue depuis 5 heures du matin. Une fois que je suis rentrée dans le hall de Westminster, c'était presque divin, c'est bête à dire mais mon cœur s'est arrêté de battre. C'est un moment dans l'histoire et je suis vraiment contente. C'est très impressionnant, la garde autour est figée comme une marionnette", décrit-elle. Cette foule d'anonymes, venue rendre ce dernier hommage à la reine, est guidée par des dizaines de stewards vêtus de gilets jaunes dans un calme impressionnant.