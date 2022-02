Accueil des réfugiés ukrainiens en France : «C'est notre devoir», avance Clément Beaune

INTERVIEW

La France va-t-elle accueillir en grand nombre les réfugiés ukrainiens ? Au lendemain de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, l'offensive russe en Ukraine débute son cinquième jour. L'exode des Ukrainiens continue, et l'Union européenne s'attend à 7 millions de réfugiés. Les Nations unies ont elles déjà recensé 368.000 réfugiés ukrainiens depuis le lancement de l'attaque russe jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne. "C'est notre devoir le plus élémentaire" de les accueillir, avance Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur Europe 1.

368.000 réfugiés ukrainiens en quatre jours

Pour le moment, ils sont accueillis massivement par la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. "Beaucoup de ces pays étaient très réticents à toute solidarité européenne" lorsqu'il s'agissait d'une immigration non-européenne, affirme Clément Beaune. "Aujourd'hui, je ne donne aucune leçon. Je me réjouis d'une certaine façon qu'on prenne conscience, face à ce drame, que la solidarité européenne est une nécessité", a-t-il poursuivi.

>> LIRE AUSSI - Ukraine : ces réfugiés qui marchent des kilomètres pour passer la frontière polonaise

Concernant l'accueil de ces réfugiés, le secrétaire d'État l'assure : "La France en fera partie, bien sûr, nous sommes en train de l'organiser."

"Gérald Darmanin a réuni ses homologues dimanche et il y a une nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur jeudi pour organiser le partage de cette solidarité, de cet accueil que nous devons aux Ukrainiens", a-t-il conclu.