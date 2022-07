7e vague de Covid-19 : pourquoi les chiffres des contaminations s'envolent-ils depuis début juin ?

Près de 155.000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. 206.554 nouveaux cas il y a deux jours. Une reprise épidémique exponentielle dont le responsable est le sous-variant d'Omicron BA.5. Mardi, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a incité au deuxième rappel vaccinal, la quatrième dose pour les plus fragiles et a recommandé le port du masque "dans les lieux bondés".

Le nombre de cas multiplié par dix

Le rebond a commencé début juin mais ces derniers jours les chiffres se sont affolés. Le nombre de cas de Covid-19 recensé a été multiplié par dix en un mois. Alors que le pays comptait 20.000 cas début juin, la barre des 200.000 cas a été franchie ce mois de juillet. Le taux d'incidence a lui aussi augmenté : un peu plus de 1.100 malades pour 100.000 habitants contre 900 fin juin.

À Paris, on compte même 2.000 contaminations pour 100.000 personnes. Pour les prochaines semaines, la tendance est à la hausse comme l'explique Philippe Amouyel, épidémiologiste. "Il y aurait potentiellement un pic en juillet. Ce qu'il faut maintenant, c'est la mise en œuvre de mesures, quand on sait qu'elles agissent sur la progression de l'épidémie : la vaccination des plus fragiles, le port du masque dans les endroits qui sont mal aérés, cela permet de réduire ce pic."

Réduire le pic pour éviter les contaminations des plus fragiles et donc une surcharge des hôpitaux. Cette 7e vague commence à avoir des répercussions sur l'hôpital, avec des hospitalisations en hausse. Il y a en moyenne 100 nouvelles admissions chaque jour en service de soins critiques. C'est 30% de plus que la semaine dernière. Même augmentation pour les hospitalisations quotidiennes. Au total, près de 17.500 patients sont hospitalisées avec une infection Covid.

Pour l'instant, la situation semble contenue grâce à des taux de vaccination élevé. 83% des plus de 60 ans ont reçu une dose de rappel. Aujourd'hui dans les services de réanimation la quasi totalité des malades sont très âgés ou sont fragiles d'où l'intérêt pour eux de se faire vacciner. D'ailleurs, hier, 130 000 personnes de plus de 60 ans ont reçu un second rappel.