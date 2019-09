Braquage insolite au Royaume-Uni : des toilettes en or massif volées dans un palais

Scotland Yard à la recherche des toilettes en or. Ce n’est pas le nom de la dernière parodie de James Bond mais une réelle enquête en cours au Royaume-Uni. Samedi, dans un palais du sud de l’Angleterre, a été dérobée une étrange pièce… des toilettes en or massif. Siège, cuvette et chasse d’eau en or 18 carats ont tous disparus. Valeur estimée du butin : cinq millions et demi d’euros. Les latrines volées étaient l’œuvre phare d’une exposition qu’accueillait le palais. Une création de l’artiste italien Maurizio Cattelan, baptisée "America".

Les voleurs ont réussi, en plein milieu de la nuit, à déjouer le système de sécurité de cet imposant château du 18e siècle, le palais de Blenheim, où les WC étaient exposés. Au passage, ils ont causé d’importants dégâts de plomberie et une inondation. Car les précieuses toilettes étaient fonctionnelles.

Le créateur du WC veut croire à un vol "à la Robin des bois"

"D'abord, quand on m'a réveillé (...) avec la nouvelle, j'ai cru que c'était une farce : qui est assez stupide pour voler des toilettes ? J'avais oublié l'espace d'une seconde qu'elles étaient en or", a réagi Maurizio Cattelan dans un email adressé au New York Times.

D’ores et déjà, un suspect de 66 ans a été interpellé et placé en garde à vue, mais sans le trône d’or, toujours introuvable. Les inspecteurs britanniques craignent qu’il n’ait déjà été fondu. L’artiste Maurizio Cattelan, lui, dit vouloir rester "positif". Il espère que ces toilettes dérobées serviront une noble cause et que "ce vol est une sorte d’action inspirée par Robin des bois".