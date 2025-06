Finistère : un homme poignardé à la gorge lors d'une fête scolaire, 2 suspects interpellés

Un homme de 25 ans a été grièvement blessé à la gorge samedi soir lors de la fête des écoles de Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Rapidement pris en charge et opéré, ses jours ne sont plus en danger. Deux suspects en fuite ont été interpellés dans la soirée grâce au signalement d’un témoin. Les enquêteurs privilégient la piste d’un différend amoureux.

Un homme a été poignardé à la gorge samedi soir lors d'une fête des écoles à Pont-l'Abbé, dans le Finistère, a-t-on appris dimanche auprès des gendarmes, qui ont interpellé et placé en garde à vue deux suspects qui avaient pris la fuite.

La victime, âgée de 25 ans, a été opérée et "ses jours ne sont plus en danger", a déclaré à l'AFP Clément Beck, commandant de la compagnie de gendarmerie de Quimper, confirmant des informations du journal Le Parisien et de médias locaux.

Samedi vers 21h10, un individu a poignardé la victime au niveau de la gorge alors qu'elle assistait à la fête des écoles de Pont-l'Abbé, s'enfuyant immédiatement après, tandis que des secouristes présents sur place administraient les premiers soins au blessé.

Les deux suspects interpellés

Selon les gendarmes, c'est la présence d'esprit d'un témoin ayant relevé la plaque d'immatriculation du véhicule à bord duquel le suspect s'enfuyait en compagnie d'une femme qui a permis leur interpellation rapide.

"On a pu identifier le propriétaire de la voiture et faire le lien avec l'une des deux personnes", a expliqué Clément Beck. Le véhicule recherché s'est présenté à l'une des adresses identifiées par les gendarmes qui sont parvenus "à l'immobiliser et à procéder à l'interpellation" vers 23h10, deux heures seulement après l'agression.

Les deux suspects, un homme et une femme, ont tous deux été placés en garde à vue. Si leurs motivations sont encore indéterminées à ce stade, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un différend amoureux.

"La victime connaissait un des deux auteurs", a indiqué Clément Beck. Selon Le Parisien, la femme serait une ancienne petite amie de la victime.