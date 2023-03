INFO EUROPE 1 – Cambriolages en série chez des joueurs de l'OL : deux suspects interpellés

Les faits ont été commis entre le 22 décembre 2022 et le 28 février dernier. Au moins trois joueurs de l’équipe de football de l’Olympique lyonnais et un entraîneur du staff ont été victimes de cambriolages ou de tentatives de vols par effraction alors qu’ils se trouvaient en déplacement ou à l’entraînement. Grâce à la vidéosurveillance, deux individus ont été formellement identifiés par les enquêteurs de la sûreté départementale du Rhône.

Deux hommes âgés de 51 et 57 ans, tous deux connus des services de police. Thiago Mendes avait été victime d’un cambriolage au cours de la nuit du réveillon. Peu avant, c’était ses anciens coéquipiers lyonnais Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adélaïde qui avaient été ciblés.

Une liste d’adresse de 12 joueurs de football

Suivis de près par les policiers, les deux malfaiteurs ont été interpellés sur Saint-Etienne ce mardi alors qu’ils venaient tout juste de commettre un nouveau cambriolage à Firminy. Le fruit de ce nouveau larcin a été retrouvé par les enquêteurs : des bijoux, des pièces d’or et un véhicule Audi Q5.

A leur domicile, situé dans des communes de l'agglomération des talkies-walkies, une cagoule, des jeux de plaque d’immatriculation et un pistolet d’alarme ont été saisis. Plus étonnant encore, les policiers sont tombés sur une liste manuscrite avec les adresses personnelles de douze joueurs professionnels de football de Lyon, Monaco, Nice et Montpellier. Selon les déclarations en garde à vue d’un des suspects, ils se seraient procurés cette liste par un intermédiaire vis-à-vis duquel il avait une dette. Ils ont été présentés à la justice et devaient passer ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon pour une série d’au moins huit cambriolages.