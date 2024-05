Allemagne : plusieurs personnes «grièvement» blessées au couteau lors d'un attentat

Plusieurs personnes ont été "grièvement blessées" au couteau vendredi à Mannheim en Allemagne par "l'auteur d'un attentat", a indiqué le chancelier Olaf Scholz, en parlant d'images "horribles" sur cette agression. "La violence est absolument inacceptable dans notre démocratie", a-t-il ajouté sur son compte X (ex-Twitter).

La police a indiqué avoir blessé par balles l'agresseur

Selon plusieurs médias allemands, un activiste anti-Islam qui s'apprêtait à intervenir lors d'une réunion politique de son mouvement dans la ville et un policier figurent au nombre des blessés. La police n'a pas donné de détails, parlant seulement dans l'immédiat de plusieurs personnes blessées par des coups de couteau. Elle a indiqué avoir ensuite blessé par balles l'agresseur. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme armé d'un poignard donner des coups de couteau à plusieurs personnes dans le centre de Mannheim. Plusieurs hommes tentent de le maîtriser au sol, sans y parvenir. L'agresseur parvient à se relever et à frapper un policier dans le dos, avant qu'un autre agent ne le neutralise en lui tirant dessus.

Selon plusieurs médias, dont le quotidien Bild, l'attaque visait principalement une personnalité connue pour son activisme anti-Islam dans le pays, Michael Stürzenberger, qui s'apprêtait à intervenir lors d'un rassemblement organisé par le mouvement "Mouvement citoyen Pax Europa" (BPE). Ce mouvement politique, qui entend dénoncer "les dangers de l'influence de l'islam politique sur les sociétés démocratiques en Allemagne et en Europe", a fait état de l'agression contre Michael Stürzenberger sur son site internet, en parlant "d'un attentat au couteau" lors d'un de ses meetings.

Ce dernier, ainsi que "plusieurs bénévoles du BPE et un policier, ont été blessés au couteau", pour certaines "très grièvement", par l'agresseur, a indiqué le mouvement. Selon ce dernier, le policier a été blessé à la nuque et dans le dos. Michael Stürzenberger, 59 ans, fut dans le passé porte-parole du parti conservateur bavarois CSU à Munich, et milite activement dans plusieurs organisations proches de l'extrême droite et anti-islam.