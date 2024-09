«Un joueur d'exception» : Kylian Mbappé salue la carrière d'Antoine Griezmann en Bleu

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé "respecte et comprend" le choix d'Antoine Griezmann, "un joueur d'exception", de prendre sa retraite internationale à l'âge de 33 ans, a-t-il réagi lundi sur son compte Instagram. "Un joueur d'exception qui arrête sa carrière en EDF (ndlr : équipe de France). L'un des joueurs les plus importants de l'ère moderne de notre sélection", a salué l'attaquant du Real Madrid.

Le numéro 10 de l'équipe de France, qui avait été préféré à Griezmann pour hériter du brassard d'Hugo Lloris après le Mondial 2022, a ajouté que "certains pourront penser que c'est trop tôt de s'arrêter tout de suite mais je comprends et respecte ta décision". "Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous a procuré, tu as porté cette équipe pendant des années et a grandement contribué à l'amener au sommet avec de nombreux titres", a-t-il conclu.

Un "monument du football français" pour Didier Deschamps

Dans la même veine que son capitaine, Didier Deschamps, le sélectionneur français qui avait lancé Griezmman en Bleu en 2014, l'a qualifié de "monument du football français, l'un des plus grands joueurs de son histoire" et salué "un altruisme rare chez les joueurs offensifs". "On a souvent dit qu'Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du coeur, merci pour tout, mon Grizou", a continué Deschamps.

"Quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami ! Non seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un coeur et une passion à la hauteur de sa carrière. Félicitations pour cet incroyable parcours en Bleus @antogriezmann et merci !!!" a posté Raphaël Varane qui a annoncé sa retraite de joueur la semaine passée.

— Raphaël Varane (@raphaelvarane) September 30, 2024

Le président de la FFF salue "un pilier de l'équipe de France"

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qui présentait le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, Laurent Bonadei, s'est permis une aparté pour "rendre hommage à un immense joueur qui est un pilier de l'histoire de l'équipe de France. 137 sélections, meilleur passeur de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du monde, un amoureux du jeu, du football, qui a beaucoup de joie quand on le voit sur le terrain. C'est un amoureux de l'équipe de France, du maillot bleu, pour lequel il a été d'une fidélité au cours de sa carrière. La Fédération et le foot français lui doivent une formidable reconnaissance".

L'annonce de la retraite de Grizou a eu un retentissement plus large que la simple sphère du football. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre a souligné les combats menés par l'attaquant de l'Atletico Madrid : "Merci pour tes combats, contre le harcèlement à l'École ou contre la haine. Merci pour tout. Et comme tu le dis si bien : vive la France et vive la République" a écrit le président du groupe macroniste à l'Assemblée.

— Gabriel Attal (@GabrielAttal) September 30, 2024

Gil Averous, le nouveau ministre des Sports, a également tweeté "un joueur exemplaire qui a toujours honoré le maillot tricolore avec passion et détermination. Un parcours avec l' @equipedefrance qui laisse sans voix, marqué par des succès historiques comme la victoire en Coupe du Monde 2018, qui restera gravée dans nos mémoires".