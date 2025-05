Tennis : Caroline Garcia déclare forfait pour le tournoi de Rome

Déjà forfait pour le WTA 1000 de Madrid, Caroline Garcia a renoncé dimanche à disputer celui de Rome, qui débute la semaine prochaine. La Française espère désormais arriver à 100% de ses capacités physiques dans trois semaines, à Roland-Garros.

L'ancienne numéro un française Caroline Garcia, déjà obligée de renoncer au tournoi de Madrid, a déclaré forfait dimanche pour le WTA 1000 de Rome qui débute mardi, mais espère "arriver dans de bonnes conditions" à Roland-Garros (26 mai-9 juin).

Absente depuis mars

"Malheureusement, je ne suis pas en mesure de jouer à Rome, cela m'attriste de rater un de mes tournois préférés", a écrit sur sa page Instagram la Lyonnaise, qui pointe désormais au 117e rang mondial. Garcia, 31 ans, doit composer depuis plusieurs semaines avec une blessure au dos.

Elle n'est plus apparue sur le circuit depuis mars et sa défaite au 2e tour du WTA 1000 de Miami face à la Polonaise Iga Swiatek (6-2, 7-5). En 2024, usée mentalement, elle avait mis un terme prématuré à sa saison en septembre pour se reposer. Depuis le coup d'envoi de la saison 2025, son bilan est de trois victoires pour six défaites.

L'an dernier, elle avait été éliminée au 3e tour du tournoi romain, par l'Américaine Danielle Collins (6-3, 6-3).